Происшествия
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Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского боевика, участвовавшего во вторжении в Курскую область в 2024 году

Завершено расследование уголовного дела в отношении украинского боевика, участвовавшего во вторжении в Курскую область в 2024 году

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащего 40-го отдельного стрелкового батальона (в/ч А4052) вооруженных формирований Украины солдата Дмитрия Рудковского.

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