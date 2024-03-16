В первый избирательный день по стране случилось сразу несколько примерно похожих историй. Юные барышни приходили на избирательный участок и устраивали там какое-то действо, которое впоследствии может быть квалифицировано по статье УК до 5 лет.
Избирательные урны портят и жгут. Саботаж, провокация или как это назвать?
Комментарии
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Татьяна Курочкина
И что характерно — "громче всех кричит"держи вора" ЗАЧАСТУЮ ☝️.сам вор в толпе.....
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2 час.
Бобкина Татьяна
Мразь, которая ещё и трусовата.Якобы их запугали.Эти ничтожества завистливы и злобны.Ни на что, кроме как на подлость не способны.
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Если у дебилов, которые мешают проводить выборы нет мозгов, то они достойны уголовного наказания
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14 мин.
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