«Сессия не удалась». Тото Вольф подвёл итоги квалификации в Венгрии

MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф остался недоволен квалификацией Гран При Венгрии. По словам австрийца, Кими Антонелли просто не повезло, а на машине Джорджа Рассела случилась утечка, когда он атаковал поребрик.
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