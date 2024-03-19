Уголовные дела против Олега Кана просят прекратить из-за его смерти

Российский бизнесмен, известный как "Крабовый король", Олег Кан умер. Об этом сообщил один из его представителей во время заседания Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам.
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