Болгарская «Аппетитка» на зиму без стерилизации: острый томатный соус с перцем

Густая острая закуска из томатов, сладкого перца, чили и чеснока. Чеснок добавляют в остывший соус, чтобы он не проварился и сохранил свежий аромат и остроту.
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