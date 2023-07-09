Неспешный разговор

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Туманные перспективы Вагнера в Африке и в мире

Туманные перспективы Вагнера в Африке и в мире

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаем баловать себя чайком с пряниками. После мятежа Пригожина, который уже называют и путчем и переворотом и т.

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Комментарии
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Вера смелых
Александр, в LiveJournal  есть статья у Александра Палкина &quot;План Канариса&quot;. Это может неким членам Секты Пригожина дать возможность подумать над аналогей предложенных реорганизаций в армии и нынешней ситуацией...
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17 час.
S
Serg
Пригожин то как раз не разваливал, и, благодаря Пригожину, семьи погибших получили выплаты и не из бюджета РФ.
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14 час.
Людмила Фирстова
ЧВК &quot;Вагнер&quot; полностью финансировалась государством, президент озвучил расходы
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13 час.

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