ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаем баловать себя чайком с пряниками. После мятежа Пригожина, который уже называют и путчем и переворотом и т.
Туманные перспективы Вагнера в Африке и в мире
Комментарии
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Вера смелых
Александр, в LiveJournal есть статья у Александра Палкина "План Канариса". Это может неким членам Секты Пригожина дать возможность подумать над аналогей предложенных реорганизаций в армии и нынешней ситуацией...
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17 час.
S
Serg
Пригожин то как раз не разваливал, и, благодаря Пригожину, семьи погибших получили выплаты и не из бюджета РФ.
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14 час.
Людмила Фирстова
ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством, президент озвучил расходы
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13 час.
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