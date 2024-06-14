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В Петербурге растет число заболевших клещевым энцефалитом и боррелиозом

В Петербурге растет число заболевших клещевым энцефалитом и боррелиозом

Клещи — переносчики опасных заболеваний — продолжают атаковать жителей Петербурга. За неделю в поликлиники города с присосавшимися паразитами пришли 877 человек, растет число забелевших энцефалитом и боррелиозом.

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