В Петербурге растет число заболевших клещевым энцефалитом и боррелиозом

Клещи — переносчики опасных заболеваний — продолжают атаковать жителей Петербурга. За неделю в поликлиники города с присосавшимися паразитами пришли 877 человек, растет число забелевших энцефалитом и боррелиозом.
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