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    Куйвашев уже на втором сроке. Так что не бегите впереди паровоза.Куйвашев утвердил...
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    Я против Куйвашева и Беглова, против общежитий для мигрантов и против самих мигрантов. Так что, зря Куйвашев стараетс...Куйвашев утвердил...

Куйвашев утвердил перечень получателей субсидии на строительство глэмпингов

Куйвашев утвердил перечень получателей субсидии на строительство глэмпингов

Новые модульные отели и глэмпинги будут построены в Свердловской области до конца 2024 года. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень получателей субсидии на господдержку инвестпроектов по созданию 10 модульных некапитальных средств размещения, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Комментарии
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Tania Еременко
Я против Куйвашева и Беглова, против общежитий для мигрантов и против самих мигрантов. Так что, зря Куйвашев старается - больше его не выберут на этот пост. Пренеприятный тип и все его действия.
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17 час.
Николай Николаевич
Куйвашев уже на втором сроке. Так что не бегите впереди паровоза.
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7 час.

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