Куйвашев утвердил перечень получателей субсидии на строительство глэмпингов

Новые модульные отели и глэмпинги будут построены в Свердловской области до конца 2024 года. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень получателей субсидии на господдержку инвестпроектов по созданию 10 модульных некапитальных средств размещения, сообщили в департаменте информационной политики региона.
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