Казахстан оштрафовал 20 стримеров за мат и опасные пранки в TikTok

Министерство внутренних дел Республики Казахстан привлекло к административной ответственности свыше двадцати стримеров в различных регионах страны за распространение противоправного контента в сети Интернет и социальных медиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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