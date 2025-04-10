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Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе дорогого отеля

Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе дорогого отеля

t.me/Прокуратура Псковской области Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, арестованная по уголовному делу о мошенничестве, проживала в номере категории люкс в ресторанно-гостиничном комплексе "Двор Подзноева" в Пскове, пишет РИА Новости.

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