Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе дорогого отеля

t.me/Прокуратура Псковской области Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, арестованная по уголовному делу о мошенничестве, проживала в номере категории люкс в ресторанно-гостиничном комплексе "Двор Подзноева" в Пскове, пишет РИА Новости.
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