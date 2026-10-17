Главное в тезисах: Остановка производства: Немецкий завод Kromberg & Schubert в украинском Луцке приостановил работу после российских ударов — предприятие выпускало бортовые электросети для Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.
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