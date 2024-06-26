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Турция и Чехия установили рекорд Евро по карточкам в одном матче – 16 желтых и 2 красных

Турция и Чехия установили рекорд Евро по карточкам в одном матче – 16 желтых и 2 красных

Встреча 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась победой Турции со счетом 2:1. В течение матча арбитр Иштван Ковач показал игрокам обеих команд в общей сложности 18 карточек – 16 желтых и 2 красных.

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