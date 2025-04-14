Советские войска овладели Веной и готовят наступление на Прагу

Лондон, 14 апреля — Вена, являющаяся историческим перекрестком Европы, пала вчера под напором Красной армии, которая за 29 дней отбросила немцев на 230 километров, уничтожила свыше 200 000 нацистских военнослужащих и прорвала мощную оборону противника в ходе одного из величайших танковых сражений Второй мировой войны.
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