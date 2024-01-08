Член команды Владимира Путина и участник “Народного Фронта” серб Деян Берич сообщил, что на фронте есть факты издевательского отношения к добровольцам из Сербии и просит выяснить ситуацию у Президента РФ.
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