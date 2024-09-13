Костюмированный заплыв на сап-досках пройдет в Строгине

Заплыв на сап-досках пройдет в Строгине 15 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса. В 10:00 начнется развлекательная программа: ведущий и диджей встретят гостей, всем желающим нанесут аквагрим и заплетут косички, раздадут воду и развернут полевую кухню.
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