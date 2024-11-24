Пашинян оправдал бакинское именование Армении «Западным Азербайджаном»

Переживая употребление в ее отношении термина «Западный Азербайджан», Армения делает то же самое по отношению к Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября в интервью «Общественному телевидению Армении».
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