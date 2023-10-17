Достойные предложения для студентов

В национальной библиотеке ЯНАО состоялась "Ярмарка вакансий" для выпускников ямальских колледжей. Работодатели округа и ведущие компании России, рассказали молодежи о том, как успешно пройти собеседование, какие сегодня профессии на рынке труда востребованы больше всего, о льготах и преимуществах работы на Ямале.