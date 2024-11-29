Служба внешней разведки России сообщила о планах Запада направить на Украину 100 тысяч военных из стран НАТО под видом «миротворцев» и подготовить не менее миллиона украинцев к участию в боевых действиях.
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