Происшествия

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На Камчатке продолжается расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с самолетом АН-26

На Камчатке продолжается расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с самолетом АН-26

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.

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