292 студента из Татарстана получили по 1 млн рублей на свои проекты

292 учащихся из вузов Татарстана стали победителями V очереди конкурса «Студенческий стартап». Каждый из них получил по 1 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщил в своем телеграм-канале глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.