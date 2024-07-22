292 студента из Татарстана получили по 1 млн рублей на свои проекты

292 учащихся из вузов Татарстана стали победителями V очереди конкурса «Студенческий стартап». Каждый из них получил по 1 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщил в своем телеграм-канале глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
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