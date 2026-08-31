iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Samsung тестирует пять прототипов Galaxy S27 Ultra с разными камерами, в том числе новым модулем с 4-кратным оптическим зумом

Samsung тестирует пять прототипов Galaxy S27 Ultra с разными камерами, в том числе новым модулем с 4-кратным оптическим зумом

И 50-мегапиксельным датчиком Предполагается, что обычные Galaxy S27 и Galaxy S27+ получат тот же телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, который получит Galaxy S27 Pro.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым