КДК РФС обсудит скандирование фанатами "Зенита" оскорблений в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) намерен рассмотреть оскорбительные скандирования фанатов петербургского "Зенита" в адрес бывшего нападающего команды Артема Дзюбы, который сейчас играет в тольяттинском "Акроне".
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