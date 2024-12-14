Украинцы все больше склоняются к авторитаризму, но пока пытаются выдавать себя за демократов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда», пишет киевский публицист Михаил Дубинянский.
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