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Развёртывание группировки спутников Silent Barker – признак подготовки США к большой войне

Развёртывание группировки спутников Silent Barker – признак подготовки США к большой войне

Несмотря на то, что войны до сих пор ведуться на Земле, космическое пространство уже давно стало важнейшим элементом поля боя, без которого достижение победы здесь, внизу, зачастую становится невозможным, и с течением времени эта ситуация будет усугубляться.

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