В Оренбургской области сотрудники полиции проводят встречи в образовательных учреждениях и организацих

В период с 25.04.2024 по 02.05.2024 на территории обслуживания МО МВД России «Бузулукский» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Сделай свой выбор!», направленное на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и участию в их незаконном обороте.