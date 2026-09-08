Bloomberg: иена достигла годового максимума на 8 сентября

Японская иена продолжает укрепляться, достигнув 8 сентября показателя 152,89 иены за доллар. Отмечается рост на 4% с начала месяца без вмешательства властей.
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