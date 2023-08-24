Политнавигатор В молдавских пабликах активно распространяется видео, на котором жительница Молдовы демонстрирует тонны яблок в яблочном саду, валяющихся и гниющих на земле.
Молдавские яблоки гниют на земле: прямой результат антироссийской политики Санду
Комментарии
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Галина Райт
Ну да, на благо капитализьма в основном наркотики жрут. Капиталистический пипл может себе это позволить, да и правительство не против, только не подавитесь.
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3 час.
Татьяна Царева
а злобы то злобы.. смотрите не лопните
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2 час.
СМ
Сергей Медведев
Вчера ездил по личным делам в центр нашего города.Из окна автобуса отлично были видны мини-рынки на улицах с торгующими людьми.Овощей ,фруктов в этом году полным-полно,торговцы стремятся побольше продать до заморозков.Так что выращенное в Молдове в России совсем не нужно.
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2 час.
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