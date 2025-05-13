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ЧМ-2025. Канада сыграет с Францией, Казахстан против Венгрии, Латвия встретится со Словенией, Германия – с Норвегией

ЧМ-2025. Канада сыграет с Францией, Казахстан против Венгрии, Латвия встретится со Словенией, Германия – с Норвегией

Канада сыграет с Францией, Казахстан будет противостоять Венгрии, Латвия встретится со Словенией, Германия – с Норвегией.

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