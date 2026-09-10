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Сын глухих родителей, обманувший газетчиков и выживший в пропасти: судьба актера Валерия Хлевинского

Сын глухих родителей, обманувший газетчиков и выживший в пропасти: судьба актера Валерия Хлевинского

К праздничному номеру «Аргументов и фактов», посвящённому юбилею Галины Волчек, в газету поставили её парадный портрет.

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