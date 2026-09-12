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Мэр Екатеринбурга начал благоустройство Основинского парка с субботника

Мэр Екатеринбурга начал благоустройство Основинского парка с субботника

В 2027 году Основинский парк начнут благоустраивать за счет средств городского бюджета. Ранее он дважды занимал второе место в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».

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