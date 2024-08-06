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Смирнов: два человека пострадали при атаке коптера на автомобиль в Глушкове

Смирнов: два человека пострадали при атаке коптера на автомобиль в Глушкове

В Глушковском районе украинский дрон атаковал легковую машину. Два человека пострадали. Их увезли в больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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