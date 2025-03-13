В Госдуме предложили ввести перемирие с Украиной для проведения выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что перемирие с Украиной можно ввести на несколько месяцев с целью проведения президентских выборов и избрания легитимной власти.
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