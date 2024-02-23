В городе Санкт-Петербурге предъявлено обвинение организатору и исполнителю убийства мужчины, совершенного в Выборгском районе

Ранее сообщалось о возбуждении Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу уголовного дела по факту покушения на убийство 42-летнего мужчины на Выборгском шоссе по признакам преступления, предусмотренного ч.
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