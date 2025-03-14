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Военное обозрение

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Рогов подтвердил продвижение ВС РФ в районе Щербаков и Малых Щербаков на Запорожском направлении

Рогов подтвердил продвижение ВС РФ в районе Щербаков и Малых Щербаков на Запорожском направлении

Российские войска наступают широким фронтом к западу от Орехова.

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