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SPORT24.ru

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Овечкин помог американской девочке после страшной травмы. История Ови вытащила ее из депрессии

Овечкин помог американской девочке после страшной травмы. История Ови вытащила ее из депрессии

Настоящий пример для подражания.Успело родиться целое поколение любителей хоккея, которые не помнят обстоятельств того, как Александр Овечкин потерял один из передних зубов.

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