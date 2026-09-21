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Потомки украинцев установят власть над Европой! – Кулеба задал беженцам «максимальную планку»

Потомки украинцев установят власть над Европой! – Кулеба задал беженцам «максимальную планку»

Украинской мечтой должно стать завоевание власти в странах Европы многочисленными мигрантами, покинувшими страну в последние годы.

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