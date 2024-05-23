Как мошенники разводят туристов при бронировании туров и можно ли себя обезопасить?

Эксперты предупреждают: слишком низкая цена – повод насторожиться Перед началом туристического сезона интернет наводнили мошенники, которые предлагают купить туры, авиабилеты и средства размещения по супернизким ценам.
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