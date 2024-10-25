Запись вчерашнего урока доступна для просмотра на Youtube и Rutube 👉 👉 Сегодня, в 20:00 начнутся закрытые занятия для участников первого курса, присоединяйтесь! 👉https://safita.
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Запись вчерашнего урока доступна для просмотра на Youtube и Rutube 👉 👉 Сегодня, в 20:00 начнутся закрытые занятия для участников первого курса, присоединяйтесь! 👉https://safita.
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