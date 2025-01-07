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Poejka

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Знаменитый Норвежский торт. Готовится быстро и просто, получается вкуснейшим!

Знаменитый Норвежский торт. Готовится быстро и просто, получается вкуснейшим!

Норвежский торт с меренгой, известный в Норвегии как «квикк-каке» или «торт с меренгой», представляет собой восхитительное и эффектное лакомство, которое является неотъемлемой частью скандинавской кулинарной традиции.

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