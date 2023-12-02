В Херсонской области подразделения ВДВ поражают врага барражирующими боеприпасами «Ланцет»

Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований.
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