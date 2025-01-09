Вступили в силу новые правила регистрации построенных объектов на земельных участках

Вступили в силу новые правила регистрации построенных объектов на земельных участкахС 1 января 2025 года за регистрацию нового дома или иного объекта недвижимости вам придется заплатить госпошлину в размере 2 000 рублей — Федеральный закон от 12.
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