НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

В Новосибирском зоопарке появилось потомство ярких многоцветных попугаев-лорикетов

В Новосибирском зоопарке появилось потомство ярких многоцветных попугаев-лорикетов

В Новосибирском зоопарке произошло очередное пополнение среди пернатых обитателей. У пары многоцветных лорикетов появились два птенца — именно столько потомства представители этого вида обычно приносят каждый год, сообщили в пресс-службе зоосада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии