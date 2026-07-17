В Новосибирском зоопарке появилось потомство ярких многоцветных попугаев-лорикетов

В Новосибирском зоопарке произошло очередное пополнение среди пернатых обитателей. У пары многоцветных лорикетов появились два птенца — именно столько потомства представители этого вида обычно приносят каждый год, сообщили в пресс-службе зоосада.
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