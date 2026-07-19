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Коммунист-проповедник. 170 лет Владимиру Чеховскому

Коммунист-проповедник. 170 лет Владимиру Чеховскому

19 июля 1876 года родился будущий первый премьер времён Директории УНР и один из создателей Украинской автокефальной православной церкви Владимир Чеховский.

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