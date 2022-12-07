Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Бабаев о сокращении легионеров в КХЛ: «В Швейцарии увеличили лимит, и уровень чемпионата поднимается»

Шуми Бабаев высказался о лимите на легионеров. Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх