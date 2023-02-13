Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить общую позицию с Евросоюзом по России

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Польшу направлен на то, чтобы попытаться оказать давление на европейских лидеров с целью усилить их позицию в отношении России, а также подавить голоса, выступающие за мирное решение украинского кризиса, сообщает китайская государственная газета Global Times.
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