Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить общую позицию с Евросоюзом по России

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Польшу направлен на то, чтобы попытаться оказать давление на европейских лидеров с целью усилить их позицию в отношении России, а также подавить голоса, выступающие за мирное решение украинского кризиса, сообщает китайская государственная газета Global Times.