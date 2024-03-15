На Украине подтвердили уничтожение комплексов Patriot и высококлассных специалистов (ФОТО, ВИДЕО)

На Украине подтвердили уничтожение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и высококлассных специалистов 9 марта у Красноармейска (после незаконного переименования — Покровск) были уничтожены две пусковые установки М901 ЗРК Patriot, погибли 9 украинских военных, заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.