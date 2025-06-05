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Врач Шахмарданов: вирусом Чикунгунья можно заразиться в Таиланде и Шри-Ланке

Врач Шахмарданов: вирусом Чикунгунья можно заразиться в Таиланде и Шри-Ланке

Вирус Чикунгунья встречается в тропических и субтропических районах, где обитают комары Aedes. Основные регионы, где регистрируются случаи заболевания, включают Африку, Азию, Карибский бассейн и Латинскую Америку, Северную Америку и Южную Европу, рассказал "Газете.

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