Врач Шахмарданов: вирусом Чикунгунья можно заразиться в Таиланде и Шри-Ланке

Вирус Чикунгунья встречается в тропических и субтропических районах, где обитают комары Aedes. Основные регионы, где регистрируются случаи заболевания, включают Африку, Азию, Карибский бассейн и Латинскую Америку, Северную Америку и Южную Европу, рассказал "Газете.