Никогда не ходи к старому болоту после заката

Глухая деревня Ильинка умирала медленно, как старое дерево, изъеденное короедом. С каждым годом всё больше изб смотрели на единственную грунтовую улицу пустыми, заколоченными крест-накрест окнами.
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