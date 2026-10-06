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Никогда не ходи к старому болоту после заката

Никогда не ходи к старому болоту после заката

Глухая деревня Ильинка умирала медленно, как старое дерево, изъеденное короедом. С каждым годом всё больше изб смотрели на единственную грунтовую улицу пустыми, заколоченными крест-накрест окнами.

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