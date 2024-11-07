Россиянам предлагаются редактировать резюме через специальный сервис

В Минтруде предлагают обновить стандарт по содействию гражданам в поиске подходящей работы. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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