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Царьград

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Трамп планирует встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине

Трамп планирует встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие часы обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные сроки завершения конфликта на Украине.

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